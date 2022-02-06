Тренд сезона: Савельева вслед за Бузовой облачилась в ботинки, которые советовала Хромченко

Челси в этом сезоне стали настоящим хитом благодаря своей практичности.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о тренде на ботинки челси.

Эта удобная обувь подходит дамам всех возрастов, уверена ведущая. Кроме того, она очень практичная, благодаря толстой подошве очень устойчивая и хорошо спасает от холода.

Тренду уже поддались многочисленные звезды: Наталья Подольская, Ольга Бузова, Ксения Собчак и другие.

Не обошла стороной модное направление и певица Саша Савельева, которая вышла на променад в удобных челси цвета миндального молока с мужем Кириллом Сафоновым. Звезда призналась, что нечасто выбирается с любимым вдвоем, в последнее время все чаще – с маленьким сыном.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!