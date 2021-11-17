«Это очень модно, поверьте!»: Хромченко показала актуальные сапоги, которые незаменимы зимой

Сейчас вошли в моду модели, напоминающие ботинки челси.

Этот сезон привнес в обувной мир как неудобные, но красивые модели сапог вроде эластичных сатиновых ботфорт на высокой шпильке и с узким мысом, так и очень комфортные, напоминающие ботинки челси.

Они отличаются высокой подошвой и резинками по бокам, которые позволяют быстро и удобно надеть обувь на ногу.

Об этом заговорила Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, которая считает сапоги вроде челси незаслуженно игнорируемыми некоторыми женщинами.

«С такой подошвой не замерзнешь зимой, хотя она очень многих женщин пугает. Но это очень модно, поверьте!» — сказала Эвелина Хромченко.

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