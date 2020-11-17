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«Может не нравиться, но модно»: Собчак примерила с ботинками челси небесную юбку из шелка

Образ светской львицы прокомментировала имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Может не нравиться, но модно»: Собчак примерила с ботинками челси небесную юбку из шелка
Ксения Собчак. Фото:

Ксения Собчак отметилась на прогулке в актуальном образе, построенном на контрастах. Эту особенность заметила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

На улицах Москвы звезда предстала в твидовом жакете оттенка кофе с молоком, джинсовой черной рубашке, шелковой юбке небесного цвета, темно-винных ботинках на массивной подошве. Образ блондинка завершила авоськой Prada.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Модный контрастный образ, выстроенный на столкновении женственности и маскулинности. Высокие ботинки челси с круглым носом и грубой подошвой в лидерах в осенне/зимнем сезоне 2020-2021. Жакет в мужском стиле слегка оверсайз, рубашка из модного денима. Все в тренде.

Очень легкая юбка, которая выбивается из сезонности образа, но тем самым создает дополнительный контраст. Это может не нравиться, но это модно. Тем более контраст соответствует характеру Ксении, поэтому она в таких аутфитах гармонична. Единственное, что нужно убрать из образа — это авоську. Она и стилистически не вписывается, даже для контраста и не в топе», — прокомментировала для Teleprogramma.pro стиль ведущей Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив

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