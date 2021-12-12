Как правильно складывать и хранить носки
Видео
10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео

Зимний стиль: Подольская в модных ботинках челси и трендовом пуховике двубортного кроя вышла на променад

Наталья Подольская выбрала для своего образа оттенок экрю, который приветствуется в сезоне.

Зимний стиль: Подольская в модных ботинках челси и трендовом пуховике двубортного кроя вышла на променад
Наталья Подольская. Фото: Global look press

Наталья Подольская вслед за Анной Нетребко выбрала для этой зимы пуховик двуборного кроя, появившись в нем на прогулке с сестрой Юлианой и подругами. Как говорила Эвелина Хромченко, такие вещи не только стильно выглядят, но и оказывают эффект стройности.

Наталья Подольская, Юлиана Подольская, Яна Дайнеко. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Певица остановила свой выбор на стеганой модели актуального оттенка экрю, который тоже активно приветствуется в этом сезоне. По мнению ведущей «Модного приговора», он хорошо освежает внешность.

Не смогла пропустить звезда и тренда на ботинки челси. Как и Ольга Бузова, артистка приобрела белую пару с черными резинками по бокам.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

актуальная обувьгрубые ботинкиНаталья Подольскаячто модноЭвелина Хромченко