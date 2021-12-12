Зимний стиль: Подольская в модных ботинках челси и трендовом пуховике двубортного кроя вышла на променад

Наталья Подольская вслед за Анной Нетребко выбрала для этой зимы пуховик двуборного кроя, появившись в нем на прогулке с сестрой Юлианой и подругами. Как говорила Эвелина Хромченко, такие вещи не только стильно выглядят, но и оказывают эффект стройности.
Певица остановила свой выбор на стеганой модели актуального оттенка экрю, который тоже активно приветствуется в этом сезоне. По мнению ведущей «Модного приговора», он хорошо освежает внешность.
Не смогла пропустить звезда и тренда на ботинки челси. Как и Ольга Бузова, артистка приобрела белую пару с черными резинками по бокам.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.