Советовала Хромченко: Бузова предстала на яхте в меховой куртке цвета экрю и актуальных сапогах по типу «челси»

Ольга Бузова давно мечтала побывать в Стамбуле, и сейчас ей это удалось. Частным самолетом певица прилетела в Турцию, где с удовольствием осмотрела местные достопримечательности.

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Начала свой обзор звезда с Софийского собора, а потом решила совершить морскую прогулку на яхте. Ольга Бузова изрядно утеплилась для этого, примерив куртку из экомеха, свитер, кожаные брюки и модные в этом сезоне сапоги по типу «челси». Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рассказывала, что такие модели сейчас актуальны, также в тренде светлая обувь.

И сапоги, и куртка звезды оказались в оттенке экрю, который тоже не остался без внимания ведущей Первого канала. Она заметила, что нынешний сезон этот тон очень приветствует, но предостерегла дам от желания сочетать в одном комплекте разные оттенки белого.

В этом случае более чистый тон будет довлеть над тем, что имеет примеси, показывать его не в лучшем свете — грязновато.

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