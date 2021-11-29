В них очень тепло: Хромченко посоветовала модные ботинки, которые спасут в холода

Обувь по типу челси в этом сезоне — настоящий хит.

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили актуальный лук, который состоял из свободного прямого жакета и платья также прямого кроя. Эвелина Хромченко восхитилась этим образом от «народных стилистов», заметив, что он очень актуален и выглядит безупречно.

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Трендовости стайлу добавляла и модная в этом сезоне обувь — ботинки челси. Актуальны не только они в чистом виде, но и различные его вариации, например, сапоги типа челси.

Эвелина Хромченко заметила, что некоторые дамы зря пренебрегают этим трендом: он вне возраста, ботинки выглядят стильно, устойчивы в гололед и хорошо спасают от холода за счет толстой подошвы.

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