В них очень тепло: Хромченко посоветовала модные ботинки, которые спасут в холода

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили актуальный лук, который состоял из свободного прямого жакета и платья также прямого кроя. Эвелина Хромченко восхитилась этим образом от «народных стилистов», заметив, что он очень актуален и выглядит безупречно.
Трендовости стайлу добавляла и модная в этом сезоне обувь — ботинки челси. Актуальны не только они в чистом виде, но и различные его вариации, например, сапоги типа челси.
Эвелина Хромченко заметила, что некоторые дамы зря пренебрегают этим трендом: он вне возраста, ботинки выглядят стильно, устойчивы в гололед и хорошо спасают от холода за счет толстой подошвы.
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