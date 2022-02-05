Раньше только глазела на витрины: Муцениеце призналась в бедном прошлом и озвучила свои заработки

Агата Муцениеце выросла в простой многодетной семье, а ее мама до сих пор живет в обычном деревенском доме. Поэтому о жизни селебрити актриса узнала только недавно. В этом звезда «Закрытой школы» призналась своим поклонникам в личном блоге.

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По словам экс-жены Павла Прилучного, в подростковом возрасте и лет в 20 она частенько занималась «витринным» шопингом, прогуливаясь по магазинам и глазея на то, что она бы хотела купить. Теперь она с гордостью заявляет, что может позволить себе многое.

Артистка похвасталась, что приобрела в ЦУМе за один раз новенький айфон, а также сумочку Louis Vuitton стоимостью 209 тысяч.

«Так приятно, что сейчас, в 30 лет, я могу просто взять и потратить! Я горжусь собой!» — сказала Агата Муцениеце.

Сейчас артистка получает 100 тысяч рублей только за один съемочный день, плюс львиную долю ее дохода составляет реклама. За один пост в Instagram Агате платят 300 тысяч, stories — 200 тысяч, одна интеграция на YouTube — 500 тысяч.

Знаменитость сказала, что практически никогда не путешествует за свои деньги и уже давно забыла, когда покупала косметику на личные средства, она тоже ей достается за рекламу.

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