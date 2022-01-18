Трехзначная цифра! Муцениеце назвала, сколько ей платят за день

Такие заработки позволяют актрисе не думать о своих тратах вообще.

После совместного отпуска Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в Дубае в свете активно заговорили об их возможном воссоединении.

Однако актриса сказала четко на YouTube-канале SharesPro, что ее экс-муж — главное разочарование, которое она испытывала. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что их отношения возобновятся.

Кроме того, после развода дела актрисы явно пошли в гору, она стала востребована как никогда и может похвастаться отличными заработками. Теперь, заявила звезда, она хочет завести отношения с миллионером.

Агата Муцениеце без стеснения озвучила суммы, которые она сейчас зарабатывает. Всего за один съемочный день ей платят 100 тысяч рублей, за один рекламный пост в Instagram — 300 тысяч, stories — 200 тысяч, одна интеграция на канале YouTube — 500 тысяч.

Артистка сказала, что эти деньги позволяют ей не думать о расходах вообще, и за день она может запросто спустить миллион на сущую ерунду вроде одежды и подарочков для близких. На себя, утверждает экс-жена Прилучного, она тратит немного, а вот на детей — прилично, поскольку содержит двух нянь, водителей для них, оплачивает школу и садик.

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