Из простых: как выглядит многодетная мама Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце трогательно поздравила свою маму Нонну Муцениеце с днем рождения. В личном блоге она обратилась к родительнице с теплыми словами и обнародовала видео с кадрами из семейного архива.

На видео мама экс-жены Павла Прилучного появляется в простой обстановке обычного деревенского дома, но со своим особенными уютом.

«Дорогая мамуля! С днем рождения тебя! Ты мой маяк! Мой лучик света в темноте, поддержка, опора! У меня всегда есть дом, куда я могу прийти и снова побыть маленькой девочкой! Оказаться в твоих заботливых руках! Мама — первое слово и безусловная любовь! Спасибо, что ты есть у меня! Пускай этот год несет тебе только радость, а если слезы, то только счастья», — пожелала Агата Муцениеце.

Отметим, что бывшая теща Павла Прилучного поставила на ноги не только Агату, но и двух других дочек — Санту и Ренату, им сейчас 34 и 48 лет соответственно. Она всю жизнь работала поваром. А вот папа знаменитой актрисы Эдгар Муцениеце трудился барменом, он очень рано умер, поэтому Нонне пришлось стать сильной женщиной и взять заботу о своей большой семье полностью на себя.

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