«Я горжусь собой!»: Муцениеце похвасталась роскошным «золотым» айфоном, который сама купила в ЦУМе

Агата Муцениеце не скрывает, что в последнее время ее достаток заметно вырос.

Агата Муцениеце недавно рассказала, что может за несколько дней потратить несколько миллионов. Этот момент она обнаружила случайно, когда стала вспоминать, что она покупала. А так в принципе она не ведет подсчет своих финансов.

По словам актрисы, ей так комфортно живется, и она не собирается что-то менять в своем поведении, ведь на счету все равно остаются деньги, когда приходит новый гонорар. Звезда содержит двух нянь для своих детей, оплачивает их образование и водителей. И для нее это не накладно, ведь только за один съемочный день ей платят 100 тысяч рублей, за один рекламный пост в Instagram — 300 тысяч, stories — 200 тысяч, одна интеграция на канале YouTube — 500 тысяч.

В личном блоге Агата Муцениеце похвасталась новым «золотым» айфоном, который купила сама в ЦУМе.

«Посмотрите, какой он красивый!» — восхитилась актриса, но при этом назвала его «цыганщиной».

Экс-жена Павла Прилучного не скрыла, что шопинг доставляет ей большое удовольствие из-за того, что она понимает – теперь она может себе позволить многое.

«Мне так приятно, что я заработала сама на такой приятный шопинг, что я такая молодец в этой жизни. Я часто вспоминаю прошлое и то, что я раньше могла заниматься только «витринным» шопингом. Стоять и смотреть на витрины. И так приятно, что сейчас, в 30 лет, я могу просто взять и потратить! Я горжусь собой!» — сказала Агата Муцениеце.

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