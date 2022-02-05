«Девочки должны себя баловать!»: Муцениеце показала сумочку Louis Vuitton, которую купила себе за 209 тысяч

Агата Муцениеце похвасталась перед своими поклонниками покупками, сделанными на шопинге в ЦУМе. Актриса приобрела «золотой» айфон (мы об этом писали ранее) и сумочку Louis Vuitton за 209 тысяч рублей.

«Долго думала, нужна ли она мне, но решила, что нужна, потому что она с одной стороны темная, а с другой светлая и ко всему подходит. И внутри классная. У меня есть одна сумка Louis Vuitton, но ей очень много лет. Теперь у меня есть вторая!» — заявила экс-жена Павла Прилучного.

В последнее время артистка прилично зарабатывает – трехзначную цифру в день. И не скрывает, что если и мечтает о новом замужестве, то с миллионером. Однако Агата призналась своим поклонникам, что эхо бедного детства и юности, когда она просто ходила по магазинам и глазела на витрины без возможности купить желаемое, до сих пор дает свой отпечаток на ее поведении и душевном состоянии.

«Представляете, я все еще не могу избавиться от чувства вины, когда трачу деньги на сумочки. Знаете, когда хочется потратить деньги, но думаешь, что это не рациональная трата. А детям? Причем мне хватит денег и на сумочку, и детям, но я до сих пор могу чувствовать себя виноватой, что взяла и много потратила. Я буду отучивать себя от этого! Девочки должны себя любить, баловать себя, если могут, награждать себя за то, что много работают», — рассудила Агата Муцениеце.

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