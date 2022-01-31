Рекомендовала Хромченко: Кравченко вслед за Стриженовой облачилась в косынку — хит сезона а la babushka

Эту моду в настоящий момент поддерживают не только женщины, но и мужчины.

Все больше звезд поддерживают моду на платки, завязанные в стиле а la babushka, то есть спереди. Об этом модном направлении рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Стилист считает, что платок, завязанный спереди, может скрыть излишнюю округлость лица в области щек.

В то же время стилист Александр Рогов подчеркивал, что так теперь носят не только женщины, но и мужчины, правда, сам отказался поддерживать тренд.

А вот ведущая и актриса Екатерина Стриженова не отказала себе в удовольствии примерить модную вещицу, выбрав белый платок.

Вслед за ней звезда «Сватов» Татьяна Кравченко вышла на променад в платочке а la babushka со своим коллегой и другом Стасом Садальским.

Отметим, что в этом сезоне платки и косынки — в принципе на пике популярности. В моде как современные вариации вроде дублеров пуховиков — дутых моделей, так и традиционные косынки и русские платки.

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