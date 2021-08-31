Как выглядит дутый платок, который станет хитом этой осени, показала Эвелина Хромченко

Он хорошо подходит к пуховикам, болоньевым пальто и курткам.

О трендах осени рассказали в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Эвелина Хромченко заметила, что сейчас в моду входят красные пальто, а также пальто и куртки на молнии.

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В числе головных уборов особенно актуальными станут береты и новинка сезона – дутые платки. Они выглядят, как часть элемента куртки, из такого же материала с набивкой их пуха или синтепона. Их модницы будут носить как бандану или как платочек «а-ля бабушка».

В целом осень откажется от постковидного влияния и попадет под очарование 70-х годов. Поэтому вновь станут трендовыми простые вязаные вещи вроде «жилета деда», простого, безразмерного и чуть небрежного. Актуальны будут вязаные костюмы, особенно с горизонтальной мелкой полоской.

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