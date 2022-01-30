И в косынке – хите à la babushka: Стриженова в белоснежной шубе-пальто с букетами цветов вышла после спектакля

Несмотря на большую занятость на телевидении Екатерина Стриженова не попрощалась со своей профессией актрисы. Во МХАТе имени Горького она участвует в спектакле «Женщины Есенина», где играет мать великого русского поэта.

Артистку, выходящей из стен театра запечатлела ее дочь Александра, восхитившись количеством цветов, которые несла ее мама от любимых зрителей после выступления.

Звезда была облачена в белоснежную шубу-пальто и косынку, завязанную по моде в стиле à la babushka. О тренде на такие платки ранее рассказывал Александр Рогов. Стилист замечал, что теперь так наряжаются не только женщины, но и мужчины. Но сам он не решается на подобный образ, считая, что его щеки не созданы для платочка.

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