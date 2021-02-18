«Замечательный способ изменить овал лица»: Хромченко призвала женщин носить платки

Стилист убеждена, что у россиянок предубежденное отношение к этому головному убору.

С каждым годом мировой тренд на платки и вabushka style вызывает все больший интерес. Многие отечественные звезды тоже подхватили его. К примеру, в косынки вместо шапок переоделись актриса Мария Порошина и певица Вера Брежнева. Первая примерила ее классически, обернув вокруг шеи, а вторая надела, как чалму. Однако среднестатистические россиянки не торопятся подхватывать эту моду.

По убеждению Эвелины Хромченко, у наших дам платки слишком прочно ассоциируются с образом классической деревенской бабушки. И перебить этот образ очень сложно.

«А la вabushka – это термин в моде, который применим к подобного рода платку, а не подобного рода возрасту. И это всего лишь тип одного лишь вида завязывания платка. И, кстати, для многих женщин, вроде нашей героини, это замечательный, двухсекундный способ изменить овал лица», — рассказала ведущая в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

Таким образом, с помощью платка круглолицые женщины могут визуально сужать лицо, делать щечки чуть менее пухлыми.

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