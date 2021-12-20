«Носить нужно à la babushka!»: как теперь надевают платки модники по всему миру, показал Рогов

Эти головные уборы популярны в настоящий момент даже среди мужчин.

Тренд на платки завоевал сердца модников по всему миру, об этом рассказал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Правда, в России он пока не так распространен из-за прочной ассоциации у людей с образом деревенской бабули.

Любопытно, что теперь платки носят именно так, как это делают пожилые женщины в селах.

Увидев у героини фэшн-преображения павловопосадский платок, Александр Рогов показал на ней, как теперь их модно надевать.

«Косынки всякие сейчас очень актуальны, но носить их нужно à la babushka!» — сказал Рогов и повязал платок спереди узлом.

Он заметил, что это на самом деле идет не всем, в частности, героине проекта тоже. Также ведущий поведал, что мужчины теперь тоже носят так платки. Например, так модничают многие американские рэперы.

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