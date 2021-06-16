Русский платок вернулся в моду: Хромченко показала три стильных образа с ним

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала сообщила, что русские платки вновь стали актуальны. Их не обязательно повязывать в стиле наших бабушек. Как это сделать – представили на подиуме шоу.

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Ведущая предложила носить их вместо топа, перекидывать через шею и прикреплять ремнем к жакету, вытягивая тем самым силуэт, а также примерять его в качестве банданы.

«Павловопосадские платки лежат в основе и вступают в крой моделей очень многих дизайнеров мире. Довольно часто это дизайнеры из-за рубежа. Обожал такого типа дизайны Кензо Такада, который оставил очень яркий след в истории моды. Думаю, что каждая из вас, посмотрев на то, что предложили нам стилисты, вспомнили, что такой платок есть и у них», — сказала ведущая.

Она посоветовала женщинам достать эти платки из шкафов и начать их вписывать в повседневный гардероб уже сейчас. «И тогда идеи придут к вам сами, потому что эти вещи обладают такой силой и до такой степени активны, что они могут сделать ваш комплект самостоятельным. Экспериментируйте, не бойтесь, я уверена – у вас получится!» — напутствовала стилист.

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