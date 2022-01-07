«Шесть лет на первом месте»: канал «Россия 1» стал самым популярным среди телезрителей за 2021 год

Канал «Россия 1» стал самым популярным среди телезрителей за 2021 год. Самой популярной программой среди всех телеканалов стали «Вести в 20:00». Тройку лидеров составили «Вести недели с Дмитрием Киселевым», «Вести в субботу» и «Москва. Кремль. Путин». Кроме того, программа «Вести» отметила в 2021 году свое 30-летие.

Также в 2021 году были популярны дискуссионные шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Самым популярным документальным фильмом стал «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск». Самое популярное ток-шоу — «Пусть говорят», гранд-шоу года — «Маска».

Семь из десяти самых популярных сериалов 2021 года — проекты «России 1». Возглавляет Топ-10 седьмой сезон «Сватов».