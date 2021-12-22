Внучка Женя собралась замуж, отдых в Белоруссии обернется скандалом: что случится в сериале «Сваты-7»

В России сериал начнут показывать на канале «Россия 1» уже 27 декабря.

Уже 27 декабря на канале «Россия 1» начнут показывать сериал «Сваты-7». Актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Николай Добрынин и Олеся Железняк снялись в продолжении любимой комедии.

В новом сезоне будет много интересного. К примеру, любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а неугомонные бабушки и дедушки помогут родной кровинушке сделать правильный выбор.

В новом сезоне случится громкий международный скандал с участием сватов в Белоруссии. Безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век – семейными неурядицами.

Напомним, что в новом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич, сообщает пресс-служба канала «Россия 1».

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