«Изначально хотела быть Коробкой»: Лера Кудрявцева назвала непростым опытом участие в шоу «Маска»

На телеканале НТВ вышло уже два сезона шоу «Маска». Проект стал невероятно популярным у телезрителей, которые теперь с нетерпением ждут начала третьего сезона.

Он выйдет в эфир НТВ, по традиции, в середине февраля. Но впереди — Новогодний выпуск «Маски», в котором будет масса сюрпризов.

В прошлом году, например, на сцену проекта в неожиданном костюме праздничного салата — Селедки под шубой — выходила телеведущая Лера Кудрявцева.

Телеведущая недавно призналась, что это было для нее настоящим испытанием.

«Выступать в костюме, когда ты ничего не видишь, и петь измененным голосом, чтобы тебя не узнали, это и непростой и интересный опыт. Мне очень понравилось», — рассказала Лера Кудрявцева.

Правда, телеведущая добавила, что сначала планировала выйти на сцену в несколько ином амплуа, чем праздничное угощение.

«Изначально я хотела быть Коробкой, из которой одни ступни торчат, но мне сказали, что лучше выбрать какой-то другой костюм, и я остановилась на Селедке», — поделилась Лера Кудрявцева с «Антенной».

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