Горбатов, Цапник, Снигирь снимутся в новом сериале «Шаляпин» канала «Россия 1»

Работа над фильмом уже началась.

Телеканал «Россия 1» запустил в производство многосерийный фильм «Шаляпин» от создателей фильмов «Грозный», «София» и «Годунов».

«Это история невероятного таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти. Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. Впервые в кино — судьба легендарного баса земли русской, прогремевшего на весь мир — Федора Ивановича Шаляпина», — рассказали о ленте представители канала «Россия 1».

Многосерийный фильм «Шаляпин» расскажет о том, как человек из крестьянской семьи достиг высот, о которых трудно даже мечтать. Однако выбор между двумя любимыми женщинами сильно осложнил его жизнь.

Роль Шаляпина в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие.

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