Новый скандал: Максакова на «Пусть говорят» заголосила оперным голосом, чтобы заглушить оппонента

Оперная дива Мария Максакова угодила в новый скандал на шоу «Пусть говорят», которое идет на Первом канале. В студии речь зашла о матери звезда актрисе Людмиле Максаковой. Как заметила оперная дива, родительница предвзято относится к ее маленькому сыну от политика Дениса Вороненкова Ивану.

«Она считает, что вот старшие дети — это родня, а младший — бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья». Мария Максакова

После этого слово взял эксперт-криминалист Галина Запорожцева. Она заявила, что певица специально раздувает конфликт с мамой. Девушке она посоветовала встать на путь примирения с родительницей, которая многое ей дала в этой жизни.

Эти слова задели Максакову за живое. Запорожцеву она назвала настоятельницей женского монастыря. После решила перекричать оппонентку, а когда поняла, что это невозможно, то заголосила оперным голосом. Ее собеседников в студии в этот момент просто не стало слышно. Ведущий Дмитрий Борисов только и смог сказать, что Мария пользуется запрещенными приемами.

Когда оперная дива наконец-то замолчала, то Запорожцева произнесла: «Стрекоза. Выйди и пой».

Ранее Мария Максакова в одной из программ нелестно отзывалась о Галине Запорожцевой. Она назвала женщину моральным уродом.

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