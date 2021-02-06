Борьба за недвижимость: на шоу «60 минут» раскрыли причины возвращения Максаковой в Россию

Авторы программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия 1», раскрыли в эфире своего шоу истинные причины возвращения оперной дивы Марии Максаковой в Россию.

«Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», — сообщили в эфире программы.

Напомним, что Мария Максакова вместе с мужем политиком Денисом Вороненковым в 2016 году покинула Россию. Ее супруга обвиняли в рейдерском захвате здания в центре Москвы и он поспешил покинуть родину, чтобы не оказаться за решеткой. В 2017 году в столице Украины Киеве Денис Вороненков был застрелен киллером.

После возвращения в Россию Мария Максакова стала часто появляться в эфире различных ток-шоу, где рассказывала историю своего возвращения и то, что мать не хочет с ней общаться. В частности, она уже была гостьей программ «Судьба человека» на канале «Россия 1» и шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где устроила скандал.

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