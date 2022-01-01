Обе в черном, мрачно? Зато стройнит! Пугачева щегольнула в балахоне, а Юдашкина — в комбинезоне в деревенском замке в новогоднюю ночь

Примадонна отказалась от мини в этот вечер.

Жена именитого кутюрье Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина поддержала дресс-код в доме Примадонны. 72-летняя Алла Пугачева отдала предпочтение платью-балахону в монохромном черном цвете. Возлюбленная модельера блистала на новогодней вечеринке в замке в деревне Грязь в черном силуэтном комбинезоне с акцентным молочным ремешком на талии и рукавами-сеткой.

Также в гостях у Примадонны отметились: именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Алина Редель и многие другие. Алла Борисовна в эту ночь разрешила восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе и внучке Клаве лечь спать позже обычного. Все веселились чуть ли не до утра, наслаждаясь легкими закусками и традиционными новогодними салатиками.

Под бой курантов все гости успели загадать желание. С заветным листиком шоумен Максим Галкин «подловил» и Примадонну. Она тайком пыталась сжечь бумажку со своим заветным желанием.

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