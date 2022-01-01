Как приготовить полезный шоколадный брауни
Видео
«Пусть год Тигра не будет на вас рычать»: что Бузова, Воробьев, Клявер и…
Видео

«Аллуся! Готова загадывать»: Галкин «подловил», как Пугачева на застолье тайком пыталась сжечь листик с желанием

Примадонна собрала в замке в деревне Грязь самых близких друзей. Там оказалась и Юлия Проскурякова.

«Аллуся! Готова загадывать»: Галкин «подловил», как Пугачева на застолье тайком пыталась сжечь листик с желанием
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Максим Галкин поделился в Instagram первыми кадрами домашней новогодней вечеринки в деревне Грязь. Среди гостей щегольнула и жена именитого композитора Игоря Николаева — певица Юлия Проскурякова. Позируя с возлюбленной артиста шоумен неожиданно поднес камеру к Алле Пугачевой, которая спряталась от гостей. Как оказалось, певица собиралась тайком сжечь свой листик с желанием. А Максим «подловил» ее в самый ответственный момент.

«Аллуся! Голова загадывать желание?» — спросил у жены Максим.

«Я сейчас сожгу свой листик», — похвасталась Примадонна, помахивая в воздухе клочком заветной бумажки, на котором она написала волшебные строчки с пожеланиями.

«Только не показывай! Ты что хочешь показать то, что написано?? Так нельзя», — сетовал Галкин.

«Папа! Можно уже посмотреть поздравление президента», — отвлек отца от беседе Гарри.

«Конечно! Смотрим», — тут же ответил Максим.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНовости google