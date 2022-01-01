«Аллуся! Готова загадывать»: Галкин «подловил», как Пугачева на застолье тайком пыталась сжечь листик с желанием

Примадонна собрала в замке в деревне Грязь самых близких друзей. Там оказалась и Юлия Проскурякова.

Максим Галкин поделился в Instagram первыми кадрами домашней новогодней вечеринки в деревне Грязь. Среди гостей щегольнула и жена именитого композитора Игоря Николаева — певица Юлия Проскурякова. Позируя с возлюбленной артиста шоумен неожиданно поднес камеру к Алле Пугачевой, которая спряталась от гостей. Как оказалось, певица собиралась тайком сжечь свой листик с желанием. А Максим «подловил» ее в самый ответственный момент.

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«Аллуся! Голова загадывать желание?» — спросил у жены Максим. «Я сейчас сожгу свой листик», — похвасталась Примадонна, помахивая в воздухе клочком заветной бумажки, на котором она написала волшебные строчки с пожеланиями. «Только не показывай! Ты что хочешь показать то, что написано?? Так нельзя», — сетовал Галкин. «Папа! Можно уже посмотреть поздравление президента», — отвлек отца от беседе Гарри. «Конечно! Смотрим», — тут же ответил Максим.

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