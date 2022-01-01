После сытного ужина? 72-летняя Пугачева в заячьей шапке-ушанке и белоснежной шубке обнимала внучку и двойняшек в Грязи

Примадонна с гостями после танцев и застолья у телевизора в замке вышла полюбоваться фейерверками.

72-летняя Алла Пугачева накрыла для гостей в замке в деревне Грязь богатый стол. А после танцев, боя курантов и сытного ужина вся честная компания высыпала на улицу. Шоумен Максим Галкин приготовил для домашних сюрприз — фейерверки и салют.

Примадонна от нетерпения приплясывала на месте, любуясь красочными вспышками в небе. Рядышком с именитой бабушкой стояла Клавдия, а к ней прижимался замерзший и сонный Гарри. Ну а Лиза жалась к маме, греясь у нее под боком.

Алла Пугачева щегольнула в новогоднюю ночь в образе Снегурочки. Она примерила заячью шапку-ушанку, белоснежную шубку в пол с меховым воротником. Певица обнимала смеющуюся Лизу, которая лучилась от счастья.

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