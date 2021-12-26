Видел ли синяки на Эмбер: Франко вызовут свидетелем в суд по делу Деппа и Херд

Адвокатам Джонни интересно, не изменила ли жена их подзащитного с его коллегой.

В декабре 2021 года американский актер и режиссер Джеймс Франко оскандалился новостью о том, что он спал со студентками открытой им творческой школы.

И теперь 43-летнего кинодеятеля вызывают в суд на допрос. Правда, не по этому делу, а по затянувшемуся судебному разбирательству между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд.

Как сообщает издание Page Six, адвокаты Деппа собирают расспросить Франко в качестве свидетеля: имелся ли у него роман с Херд, пока она была замужем, и видел ли он синяки на теле актрисы, оставленные ее супругом, якобы любившему поднять руку на жену.

В апреле 2022 года Франко придется ответить на эти вопросы в суде по иску Деппа к своей бывшей жене за клевету в его адрес. Напомним, еще в 2018 году Херд рассказала журналистам, что регулярно становилась жертвой домашнего насилия. Джонни эти обвинения опроверг и заявил, что сам нередко получал тумаки от супруги. Суд с опубликовавшим статью таблоидом актер уже проиграл, но вот с бывшей женой все еще разбирается.

У Деппа есть резон допросить Франко: в мае 2016 года камера видеонаблюдения зафиксировала, как этот актер выходил из лифта вместе с Херд через 24 часа после того, как у супругов произошла драка, после которой у актрисы якобы остался синяк под глазом. Джеймс, бывший соседом скандальной пары, должен подтвердить и опровергнуть, видел ли он «разукрашенное» лицо Эмбер.

Добавим, что Франко и Херд дважды снимались вместе в кино — в фильмах «Ананасовый экспресс: Сижу, курю» 2008 года и «Аддеролловые дневники» 2015-го.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.