Не отстоял репутацию: Джонни Депп проиграл суд таблоиду

Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду The Sun, о чем само издание с радостью сообщило читателям.

Напомним, что это часть долгой эпопеи развода звезды «Пиратов Карибского моря» с актрисой Эмбер Херд. Оба артиста судятся, пытаясь доказать, что один избивал другого. Помимо своих претензий к бывшей супруге Депп еще предъявил претензии известной газете за то, что она, публикуя признания женщины, назвала его wife beater (примерный перевод «избиватель жены»). Актер, уверяющий, что он не виновен, естественно, посчитал это оскорблением чести и достоинства. Вот только этот суд он проиграл.

Издание пишет, что Высший суд Лондона встал на сторону прессы, признав 12 случаев избиения Деппом своей жены. Как следствие, и обидное определение, которым звезду заклеймили журналисты, было к месту и не являлось клеветой. Добавим, что Херд заявляла о 14 инцидентах, но два из них судья отклонил.

Ранее Джонни утверждал в суде, что это Эмбер поднимала на него руку. Однажды он даже заявил, что бывшая жена испражнилась на их супружеское ложе. Впрочем, дело «Депп-Херд» еще продолжается в Америке, между собой звезды еще не разобрались, кто прав. Но, проиграв этот иск к газете, актер не только получил новый удар по репутации, но и теперь будет вынужден покрыть судебные издержки, в том числе и понесенные изданием, а это миллионы фунтов стерлингов.

«The Sun уже более двадцати лет выступает на стороне жертв домашнего насилия. Они никогда не должны заставлять себя молчать, и мы благодарим судью за его внимательное рассмотрение и благодарим Эмбер Херд за ее мужество в даче показаний в суде», — заявил представитель таблоида.

Напомним, что голливудские звезды полюбили друг друга после съемок в фильме «Ромовый дневник». Они встречались несколько лет и поженились в 2015 году. Брак не продлился и полтора года. В январе 2017-го развод был официально оформлен, но мирно разойтись у супругов не получилось.