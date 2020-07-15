«Она отрезала мне палец»: Эмбер Херд наносила травмы Джонни Деппу

Судя по показанию личного телохранителя актера, однажды Херд еще и затушила сигарету об лицо звезды.

Судебное разбирательство в котором оказались замешаны Джонни Депп и Эмбер Херд продолжается. Судя по новой информации, полученной от личного телохранителя актера, бывшая супруга Деппа оставила звезде шрам посредством сигаретного ожога. Малкольм Коннолли припомнил случай, когда ему позвонил начальник службы охраны и приказал срочно увезти Деппа, сообщает издание Variety.

Прибыв к дому звездной пары телохранитель услышал крики и к нему в автомобиль быстро заскочил Депп.

«Она отрезала мне палец. Разбила бутылку водки об мою руку», — заявил актер своем охраннику.

Коннолли подтвердил, что рука Джонни и правда была окровавлена и выглядела ужасно. Также Депп объяснил, что его взбесившаяся супруга решила затушить сигарету о его лицо и показал след от ожога.

В данный момент актер намерен отсудить 50 миллионов долларов у издания The Sun за клевету. Когда-то в СМИ было опубликовало подробное интервью с Эмбер Херд, сильно подорвавшее карьеру Деппа.