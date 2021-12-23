«Это было неправильно»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со своими студентками

Американский кинорежиссер и артист Джеймс Франко признал, что вступал в интимную связь со своими студентками.
Голливудский актер создал школу, где обучал мастерству постельных сцен. При этом знаменитость, по словам учениц, злоупотреблял своим положением и вступал с ними в сексуальные отношения.
Сам Франко публично признал, что спал со студентками, только в этом году.
«Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе, но во время преподавания я спал со студентками, и это было неправильно», — рассказал Франко в эфире радио SiriusXM.
Также отметим, что Джеймс Франко проходит лечение от сексуальной зависимости.
Напомним, в 2019 году две студентки школы Джеймса Франко подали на актера в суд за сексуальную эксплуатацию. Тони Гаал и Сара Тифер-Каплан обвинили педагога и его коллег по актерскому мастерству в неподобающем поведении и злоупотреблении собственными полномочиями с целью получения выгод сексуального характера.
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