Эмбер Херд объяснила суду, как именно Джонни Депп ее избивал

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается. На этот раз слово дали актрисе и она не постеснялась высказать все, что думает об актере. По словам актрисы, она боялась за свою жизнь, так как звезда «Пиратов Карибского моря» частенько угрожал ее убить.

Как сообщает издание Variety, поначалу Депп вообще активно скрывал свои отношения с Херд, за девушкой ездил личный водитель, а сама она скрывала свое лицо под одеялом.

Чуть позже Депп начал ее бить, впервые это случилось когда Эмбер посмеялась над татуировкой «Вайнона навсегда». По словам актрисы, таких инцидентов было всего четырнадцать, очень удобно, что она их запоминала наизусть. Херд заявила, что больше всего актер любил провоцировать ее, но когда ему это не удавалось, то он бил еще сильнее. После одного из таких ударов Эмбер даже упала на пол.

Как объяснила звезда, даже после таких избиений она не уходила от Деппа, так как надеялась, что все однажды изменится, ведь актер каждый раз извинялся буквально в слезах.