«Покажем всю правду»: об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд снимают документальный фильм

Стриминговый сервис Discovery+ снимает документальный фильм об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд. Это будет два эпизода от лица каждой из сторон конфликта, которые должны раскрыть зрителям всю правду скандального расставания актеров. Картина называется «Джонни против Эмбер».

«Благодаря кассетам, домашним видео и текстовым сообщениям, которые были предоставлены суду, наш фильм покажет зрителям всю правду их взаимоотношений», — рассказал продюсер фильма изданию Deadline.

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Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году, однако уже в 2016 актриса подала на развод и обвинила бывшего супруга в наркомании и домашнем насилии. В феврале 2020 года появились записи разговора, где Эмбер признается, что сама применяла жестокость к Деппу. В результате конфликта актеры потеряли много ролей и рекламных контрактов. 4 августа 2021 года Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей супруги.

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