В парижском доме: Водянова в трендовых брюках палаццо с эффектом мерцания показала свою новогоднюю елочку

Наталья Водянова также поддержала тренд на полуприлегающие свитеры.

Многие звезды сейчас пребывают в предновогоднем настроении, стараясь заразить публику этим радостным внутренним светом. Кристина Орбакайте, к примеру, посетила со своей семьей светский раут и поделилась праздничным снимком в Сети.

Марина Зудина вывела на предновогоднее торжество в Москве повзрослевшую дочь от Олега Табакова — 15-летнюю Машу. И тоже порадовала фолловеров красивым снимком.

Не удержалась от тренда и Наталья Водянова, которая запечатлелась у нарядной елочки в своем парижском доме.

Топ-модель предстала у зеленой красавицы в трикотажном костюме с эффектом мерцания, который состоял из модного свитера полуприлегающего силуэта и трендовых брюк палаццо.

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