Новогодние, в белых блузах: Зудина вывела в свет взрослеющую дочь от Табакова

15-летняя Мария Табакова стала чаще появляться с мамой на публике.

Марина Зудина долго охраняла покой своей дочери Маши Табаковой, но сейчас девочке уже 15 лет, и совсем скоро она превратится в красавицу-девушку.

Поэтому ее звездная мама стала потихоньку приучать наследницу к свету и появляться с ней на различных выставках, концертах, фестивалях и раутах.

Поклонники семьи Марины Зудиной только рады — девочка растет симпатичной, с очаровательной улыбкой и романтичной, совсем не похожей на дерзких подростков-современников.

Накануне Марина Зудина засветилась с Машей в Петровском Пассаже на предновогодней встрече, которую организовал один из брендов одежды.

Родственницы запечатлелись возле нарядной елочки в белых блузах и брючках.

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