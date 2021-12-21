«Дочь – портрет папин»: Орбакайте в кожаном платье-бюстье предстала с семьей на предновогоднем рауте

Звезда вышла на публику с наследницей Клавой и мужем Михаилом Земцовым.

Кристина Орбакайте посетила светский раут в Петровском пассаже, организованный брендом Bosco. Певица пришла в сопровождении мужа Михаила Земцова и дочки Клавы.

Звезда примерила кожаное платье-бюстье и свободный жакет, который позже сняла, показав на плече интересный декоративный элемент в виде цепей.

Клава нарядилась, как юная леди — в белый жакет и пышную фатиновую юбочку. Муж Кристины Орбакайте выбрал демократичный комплект с водолазкой и черными джинсами.

Многие поклонники наследницы Аллы Пугачевой заметили, что Клавдия с возрастом стала более заметно походить на своего отца.

«Дочь — копия папы», «Дочь — портрет папин», «У меня тоже дочери похожи на своих отцов. Оставила на память портреты мужей», — прокомментировали кадры фолловеры Орбакайте.

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