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«Смотрите, какой красивый!»: Рогов показал трендовый свитер, который и прост, и ярок одновременно

С ним можно составлять разнообразные интересные образы в соответствии с современными тенденциями.

«Смотрите, какой красивый!»: Рогов показал трендовый свитер, который и прост, и ярок одновременно
Александр Рогов. Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live рассказал, что в этом осенне-зимнем сезоне очень актуальны свитера. Теперь это не просто кофта для тепла, а полноценный элемент модного образа.

По словам стилиста, особенно актуальны свободные модели с необлегающим воротником средней высоты.

Позже на шоу СТС «Рогов в деле» ведущий продемонстрировал две трендовые модели. Одна из них была с геометричным рисунком, вторая – с цветочным.

Образ с модным свитером в ромбах. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

«Смотрите, какой красивый свитер! Вроде бы базовый простой фасон полуприлегающего силуэта, но при этом здесь креативный рисунок, яркий цвет. К такому свитеру что угодно подойдет», — прокомментировал Рогов экземпляр с ромбами.

Александр Рогов показывает модный свитер в цветок. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

Про свитер с цветочным принтом он сказал, что это тоже довольно универсальная модель. С ним можно надеть и брюки, и джинсы, и юбку.

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