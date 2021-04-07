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Для полных и модных: Хромченко показала супермодные брюки, которые стройнят

Они соответствуют сразу нескольким трендам сезона.

Для полных и модных: Хромченко показала супермодные брюки, которые стройнят
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала представила супермодные брюки, которые отлично скрывают лишний вес. Это утрированно длинная модель, которая практически достает до пола, очень широкого кроя, с лампасами, белого цвета в его кипенном варианте.

Модные брюки.
Модные брюки. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эксперт заметила, что брюки соответствуют сразу нескольким трендам нынешнего сезона. Во-первых, они имеют лампасы. Во-вторых, очень выраженную длину и ширину. В-третьих, актуальный оттенок.

«Широкие брюки в сезоне весна-лето — 2021 в принципе крайне популярны разных цветов. Но широкие светлые брюки — это отдельный жанр», — сказала стилист.

Подобные модели хорошо смотрятся на любых женщинах, но особенно высоко их оценят дамы корпулентные, поскольку они отлично вытягивают силуэт, делая фигуру визуально стройнее.

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