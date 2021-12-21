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«Такая красавица!» Михайлова в мятном пижамном костюме встретила звездных гостей в своем роскошном доме

В доме Стаса Михайлова собрались родственники и друзья.

«Такая красавица!» Михайлова в мятном пижамном костюме встретила звездных гостей в своем роскошном доме
Стас и Инна Михайловы. Фото: Globallookpress.com

Жена Стаса Михайлова Инна стала настоящей звездой домашней вечеринки, которую организовала знаменитая семья в своем шикарном коттедже.

Михайловы встретили гостей. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

На предновогоднюю тусовку к ним прибыли родственники и друзья с громкими именами. Обитель артиста посетили: Игорь Гуляев, Олег Газманов, Игорь Крутой, Ида Достман, Александр Достман, Марина Юдашкина и другие.

Инна Михайлова встретила публику в нежном мятном пижамном костюме из шелка, волосы уложила в волнистые локоны.

Михайловы встретили гостей. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

«Такая красавица!», «Очаровательная семья!», «Инна — королева бала!», «И Инна красавица, и мама!» — прокомментировали обнародованные снимки в аккаунте Инны Михайловой.

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Инна Михайловановости шоу-бизнесаНовый годСтас Михайлов