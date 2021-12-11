Пополнение в семье: жена рэпера Федука рассказала о беременности

Жена рэпера Федука рассказала о беременности. Фото округлившегося животика Александра Новикова опубликовала в своем Instagram.

Девушку уже поздравили звездные подруги Дарья Клюкина, Елена Перминова и Алеся Кафельникова. Будущий отец Федор Инсаров — он же Федук, оставил под фото трогательные эмодзи.

Поклонники пары бурно отреагировали на новость о пополнении.

«А я ж думаю, а что это вы не посещаете мероприятия», «Какая чудесная новость!», «Федук красава», — поздравили поклонники будущих родителей.

Александра Новикова, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова. Девушка вышла замуж за рэпера в мае этого года. Мероприятие прошло в узком семейном кругу.

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