С эффектом стройности: Дарья Клюкина показала платье, которое скроет изъяны фигуры

Победительница шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина опубликовала в Stories личного микроблога снимок в платье A-силуэта с трикотажными и кожаными вставками. Примечательно, что наряд сделал модель более худой.

Клюкина всегда отличалась стройностью. Однако ее новый наряд придал Дарье еще большую миниатюрность.

«Про худобу можете не писать. Это платье такое», — отметила Клюкина.

Артистка отдала предпочтение просторному платью с кожаным подолом. Наряд напоминал сарафан с молочной водолазкой. Однако трикотажная часть аутфита крепилась прямо к кожаным вставкам. Все вместе было единым платьем трапециевидной формы.

Клюкина дополнила платье тканевой повязкой на голову цвета ночи. Модель завершила образ миниатюрными украшениями, черными колготками из капрона и лоферами Prada.

Отметим, что из-за свободного кроя платья ножки Клюкиной выглядели стройнее обычного. Также не было видно животик Дарьи.

Напомним, ранее Дарья Клюкина похвасталась актуальной моделью пальто на холодную погоду. Знаменитость отдала предпочтение карамельному оттенку изделия.

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