Рэпер Feduk впервые появился на ТВ с возлюбленной Сашей Новиковой

Рэпер Feduk, или Федор Инсаров, и Александра Новикова, дочь знаменитого ресторатора, встречаются больше года. Официально о своих отношениях влюбленные объявили только этой зимой. Однако, информация о том, что они – пара, в Сети гуляет уже давно – их не раз замечали на отдыхе.

А вечернее шоу у Ивана Урганта для влюбленных стало первым совместным выходом на телеэкран. Они приняли участие в большом пятничном выпуске на Первом канале. Для съемок возлюбленная рэпера выбрала total black look – черные брюки трубы и топ.