Рэпер Feduk впервые появился на ТВ с возлюбленной Сашей Новиковой

Рэпер Feduk, или Федор Инсаров, и Александра Новикова, дочь знаменитого ресторатора, встречаются больше года. Официально о своих отношениях влюбленные объявили только этой зимой. Однако, информация о том, что они – пара, в Сети гуляет уже давно – их не раз замечали на отдыхе.
А вечернее шоу у Ивана Урганта для влюбленных стало первым совместным выходом на телеэкран. Они приняли участие в большом пятничном выпуске на Первом канале. Для съемок возлюбленная рэпера выбрала total black look – черные брюки трубы и топ.
«У вас есть список желаний, которые вы хотели бы осуществить за свою жизнь? Так вот, «Вечерний Ургант» в мой список не входил, но только потому, что я даже не представляла, что когда-нибудь окажусь по ту сторону экрана! Мы с семьей смотрим эту программу с самого ее рождения!! И очень любим! Спасибо за приглашение» — написала в своем Instagram возлюбленная рэпера.