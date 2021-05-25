Огонь: Елена Перминова впечатлила певицу Валерию абсолютно плоским животом через неделю после родов

Модель Елена Перминова неделю назад стала мамой в четвертый раз. Она подарила своему мужу-миллионеру Александру Лебедеву третьего сына Сашу. Она уже воспитывает 11-летнего Никиту и девятилетнего Егора, а также шестилетнюю дочь Арину.

Знаменитости сделали кесарево сечение, но она очень быстро стала приходить в форму. Как выглядит ее фигура в настоящий момент, звезда показала в личном блоге.

«7 дней после родов и 7 экстракило. Но мне даже нравится», — подписала она обнародованное видео.

Любопытно, что мало кто из фолловеров заметил у Елены какой-то лишний вес, зато многим бросился в глаза ее абсолютно плоский живот. Даже певица Валерия не смогла удержаться от комментария, оставив под постом смайл в виде огня. Яна Рудковская и Глюкоза тоже выразили свой восторг языком эмодзи, разместив картинки сердечек в аккаунте многодетной модели.

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