Сладкая малютка: Алеся Кафельникова впервые показала свою дочь Киару

Алеся Кафельникова — известная модель, единственная дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, трижды побеждавшего на открытом чемпионате Франции по теннису и один раз покорившего US Open. Сейчас девушке всего 23 года. В июле она родила дочку, но только недавно показала ее лицо общественности на YouTube-канале «Мой монолог».

Кафельникова известна для российской аудитории не только модельной деятельностью, но и скандалами, к примеру, громкими отношениями с рэпером Фараоном.

В 2021 году Алеся вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, а уже 8 июля у пары родилась дочка. О беременности девушка долго не заявляла, ждала до последнего — пока невозможно будет прятать большой живот. Дочку назвали необычным именем Киара, что в переводе означает «темноволосая».

Модель за четыре месяца ни разу не показала дочь, и подписчики с этим смирились. Однако в короткометражке Алеся решила поделиться редким снимком малышки. Девочка выглядит очень мило, ее выделяют большие голубые глаза.

Алеся призналась, что час прожить без дочери не может и безумно ее любит. Даже берет ее на съемки. Модели помогает ее мама. Именно она научила Алесю как обращаться с дочкой и выручает до сих пор.

«Моя мама очень сильно помогает мне, потому что ездит со мной на съемки с лялечкой».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.