Какой облом: кастинг в клип Элджея оказался фейком

3 февраля появилась новость о том, что рэпер Элджей ищет себе артистов для нового клипа. Якобы по модельным агентствам был разослан список требуемых типажей и указанием гонораров для молодых людей и девушек, которые пройдут кастинг. В заголовке письма было указано, что набор ведется именно для музыкального ролика популярного исполнителя. По прописанным ролям можно было даже предугадать, какой там будет сюжет.

Однако, оказалось, что Элджей не имеет к этому кастингу никакого отношения. Представитель рэпера Влад Козлов опроверг информацию о наборе актеров.

«Периодически что-то подобное всплывает в Сети, и к нам на почту приходит. Это классическая схема, в принципе», — прокомментировал он порталу Teleprogramma.pro.

Представитель артиста отметил, что подобные фейки настолько часто встречаются, что никто даже не разбирается, кто их рассылает.

Интересно, что случается потом, когда молодая модель пошлет свою анкету на подобный кастинг, чтобы сняться вместе с Элджеем. Она приедет на площадку, а там окажется, что это клип Киркорова?

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Напомним, Элджей — рэпер из Новосибирска. Сейчас ему 25 лет. Первый альбом исполнителя вышел в 2014 году, а всероссийская популярность пришла только в 2017-ом, когда вместе с Федуком он записал хит «Розовое вино». Премьера песни ознаменовалась скандалом, когда было непонятно, кто из двоих рэперов главный автор трека, а кто просто принял участие. Полгода назад стало известно, что Элджей женился на популярном блогере и телеведущей Насте Ивлеевой.