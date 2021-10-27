Дочь Топурии в платье с принтом «мильфлер» и с модной прической «розетка» устроила танцы под песню Вахарагова

Оливия Гейхман растет веселой девочкой и любит снимать видео для Сети.

Шестилетняя дочь Кети Топурии Оливия Гейхман стала развиваться как блогер. Правда пока наследница артистки не ведет своих страничек, а записывает видео, которые потом публикует у себя в инстаграме ее мама.

Накануне у Оливии неожиданно возникло желание запечатлеть свою маму в домашней обстановке в собственной спальне. Родственницы от души повеселились.

А теперь наследница звезды записала короткий клип под песню Аюба Вахарагова «Чай, индийский чай». Оливия при этом была облачена в платье с актуальным принтом «мильфлер», а ее длинные волосы были уложены в трендовую прическу «розетка».

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