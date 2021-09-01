Звезду видно сразу: Топурия предстала с дочкой на 1 сентября в лоферах Gucci и костюме в бельевом стиле

Этим летом дочери Кети Топурии Оливии исполнилось 6 лет, в общеобразовательную школу девочке еще рановато, а вот в предшколу – самое то. Именно сюда привела на 1 сентября певица наследницу, облачившись в трендовый осенний комплект, который трудно было не заметить.

Вот и стилист-имиджмейкер не смогла оставить его без внимания, прокомментировав стайл специально для Teleprogramma.pro.

«На Кети актуальный образ: оверсайз костюм в бельевом стиле, крутые лоферы от Gucci и свободный тренч. По факту более чем актуально, и самой певице очень идет. Но этот лук не коннектится с 1 сентября. Безусловно, не обязательно ударятся в жесткую черно-белую классику, но в данном случае образ недостаточно городской. Он слишком расслабленный и лайтовый для школьной линейки. Между матерью и дочерью огромный диссонанс. Оливия в строгой форме и Кети, как будто в пижаме. Образ классный, но не для данного мероприятия», — высказалась модный эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работает с клиентами, занимается стилизацией фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой.

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