Платье в горошек, блуза с принтом «мильфлер» и рукава епископа: яркие образы Барановской для «Модного приговора»

Телеведущая Юлия Барановская показала шикарные наряды, в которых блистает на экране.

Известная телеведущая Юлия Барановская в новом сезоне популярной программы Первого канала «Модный приговор» является защитником, выступая на стороне героинь шоу.

Все соведущие этого проекта являют собой образчик моды и стиля, и Юлия Барановская от них не отстает. В микроблоге она показала четыре образа, в которых ее увидели на этой неделе телезрители.

Все наряды очень женственные, с акцентом на талии, и модные. Здесь и принт в горошек, и «мильфлер», и трендовые рукава епископа, и блузка асимметричного кроя.

«На съемочной площадке любимого «Модного приговора» всегда отличная атмосфера, длинный съемочный день пролетает очень быстро легко и весело», — подписала снимки Юлия Барановская.

Телеведущая предложила подписчикам проголосовать за самый эффектный, по их мнению, образ. Большинство отдали свои голоса за второй – это силуэтное платье с рукавом епископа и абстрактным принтом.

«Очень красивые», «Прекрасная девушка. Интересная, красивая и самодостаточная. Успехов вам», «Восхитительно! Не совсем понятно, что за цвет на первом фото (вроде оранжевый?). Но он вам безумно идет», — сделали комплименты Юлии Барановской ее преданные фанаты.

Смотрите также