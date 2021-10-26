«Хелло! Сейчас будем смотреть мою маму!»: дочь Кети Топурии поймала в кадр звезду в спальне

Оливия Гейхман подросла и стала снимать для социальных сетей короткие ролики.

Оливия Гейхман, шестилетняя дочка Кети Топурии, подловила свою маму в спальне. И попыталась снять ее на видео. Немножко ей это удалось сделать, поймав в кадр голову звезды в кровати.

Судя по всему, артистка вовсе не стремилась появиться перед своими поклонниками в домашнем облачении.

«Хелло! Сейчас будем смотреть мою маму! Вот смотрите, это Кети Топурия! Просто она стесняется, потому что она известная. А я – дочка Кети Топурии, меня зовут Оливия Гейхман», — сказала в кадре наследница артистки.

Обе родственницы при этом были в приподнятом настроении, смеялись и улыбались.

Напомним, Оливия появилась в первом браке певицы с бизнесменом Львом Гейхманом, сын Лев родился в браке с предпринимателем Львом Деньговым.

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