«Добрая, красивая»: дочь Топурии в платье бэби-долл трогательно рассказала про маму певицы

Кети Топурия поздравила в личном блоге свою маму Наталью Топурию. В качестве презента она разместила в Сети трогательный видеоролик с дочкой Оливией, которая обратилась к бабушке в стихотворной форме.
Примерив белое платье бэби-долл с принтом в виде дракончиков и красиво распустив волнистые локоны по плечам, 5-летняя малышка очень старательно произнесла:
«У меня есть бабушка любимая,
Добрая, хорошая, красивая!»
В завершении стихотворения она сказала: «Ната, с днем рождения! Я тебя люблю!» И подарила большую открытку, которую сделала собственными руками.
«Боже, какая милота», «Какая милая девочка, на Кети очень похожа», «Как трогательно и искренне! Прелесть девочка растет!», «Как приятно видеть, что у Кети такая воспитанная дочь растет», — восхитились фолловеры Топурии.