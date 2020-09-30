«Добрая, красивая»: дочь Топурии в платье бэби-долл трогательно рассказала про маму певицы

Кети Топурия поздравила в личном блоге свою маму Наталью Топурию. В качестве презента она разместила в Сети трогательный видеоролик с дочкой Оливией, которая обратилась к бабушке в стихотворной форме.

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Примерив белое платье бэби-долл с принтом в виде дракончиков и красиво распустив волнистые локоны по плечам, 5-летняя малышка очень старательно произнесла:

«У меня есть бабушка любимая, Добрая, хорошая, красивая!»

В завершении стихотворения она сказала: «Ната, с днем рождения! Я тебя люблю!» И подарила большую открытку, которую сделала собственными руками.