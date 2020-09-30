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«Добрая, красивая»: дочь Топурии в платье бэби-долл трогательно рассказала про маму певицы

Оливия называет бабушку по-европейски — по имени.

«Добрая, красивая»: дочь Топурии в платье бэби-долл трогательно рассказала про маму певицы
Кети Топурия. Фото Global look press.

Кети Топурия поздравила в личном блоге свою маму Наталью Топурию. В качестве презента она разместила в Сети трогательный видеоролик с дочкой Оливией, которая обратилась к бабушке в стихотворной форме.

Примерив белое платье бэби-долл с принтом в виде дракончиков и красиво распустив волнистые локоны по плечам, 5-летняя малышка очень старательно произнесла:

«У меня есть бабушка любимая,

Добрая, хорошая, красивая!»

В завершении стихотворения она сказала: «Ната, с днем рождения! Я тебя люблю!» И подарила большую открытку, которую сделала собственными руками.

«Боже, какая милота», «Какая милая девочка, на Кети очень похожа», «Как трогательно и искренне! Прелесть девочка растет!», «Как приятно видеть, что у Кети такая воспитанная дочь растет»,  восхитились фолловеры Топурии.

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