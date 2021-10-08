Космически просто: Муцениеце вслед за Орбакайте вышла к зрителям с трендовой прической «розетка»

Агата Муцениеце во второй раз повторила прическу «розетка», которая в настоящий момент в тренде.

Ранее звезда появлялась на публике с двумя «розетками» на макушке, а теперь специально для шоу Первого канала «Ледниковый период» и номера «Гравитация» ей сделали одну, распустив сзади волосы.

Эту укладку полюбили многие звезды из-за ее простоты и универсальности. К примеру, ранее с полностью собранными волосами в одну «розетку» появлялась Лайма Вайкуле, а за ней и Кристина Орбакайте. Их образы были похожи за счет одинакового цвета волос и наличия у обеих артисток челки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.